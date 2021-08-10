Челябинск, 10 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Челябинске идёт проверка по факту схода двух вагонов с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Железная дорога

Авария произошла утром на станции Челябинск-Главный. Сошли два пустых вагона, из них один упал на бок. Часть полотна оказалась повреждена.

Пострадавших нет. Рабочие ведут восстановительные работы. Также на месте ЧП работают следователи.