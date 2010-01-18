Биробиджан, 10 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Власти Еврейской автономии намерены готовиться к началу учебного года в контексте угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Дополнительным риском станет начало учебного года. Готовиться нужно уже сейчас. Чтобы избежать тяжелого течения и летальных исходов, необходимо привиться. У нас число привитых людей из категории «65+» несколько выше, чем в среднем по России. Но за июль произошло снижение темпов вакцинации. Сегодня в день первичный компонент получают 200−250 человек. Призываю лиц старшего возраста еще раз обратить на это внимание», — подчеркнул Валерий Жуков.

По его данным, почти 28,5 тыс. человек в ЕАО уже закончили вакцинацию. Ещё более 5400 человек привиты первым компонентом. На территории автономии работают 45 прививочных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области погибли от COVID-19 ещё 17 человек. Общее число жертв вируса достигло 232. Сейчас болеют 1182 человека, из них 217 госпитализированы, пневмония выявлена у 287 пациентов. Ковидные госпитали ЕАО заполнены на 98,6%.