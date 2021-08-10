Москва, 10 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Новый кроссовер Genesis GV70 будет представлен на авторынке России в пяти комплектациях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV70

Genesis GV70 будет представлен в России в пяти версиях — Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate. Стоимость новинки составит от 4 150 000 рублей до 6 150 000 рублей.

Версия Genesis GV70 для российского рынка оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л. с. и 3,5-литровым агрегатом производительностью 379 «лошадей». Кроме того, доступна дизельная версия с двигателем объёмом 2,2 л с отдачей 199 л. с.

В качестве трансмиссии предусмотрен восьмиступенчатый «автомат». Привод у модели идёт полный.

Внутри новинки установлен тачскрин системы мультимедиа диагональю 14,5 дюймов. Стоит отметить, что это первая модель Genesis на российском авторынке, получившая поддержку телематических сервисов Genesis Connected Services.

Напомним, новый купе-кроссовер Genesis GV60 автопроизводитель оснастит инновационным сферическим селектором «автомата».

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