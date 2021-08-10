Москва, 9 января, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В социальных сетях не утихает обсуждение конфликта между компанией «Аэрофлот» и супругой российского футболиста Андрея Аршавина Алисой, которую 6 января сняли с рейса из-за недопустимого поведения. Несмотря на то, что с момента происшествия прошло уже несколько дней, тема остается актуальной как в СМИ, так и в соцсетях. В частности, в Twitter хештег «Аршавина» занял топовые позиции.

После случившегося пользователи Instagram на странице супруги футболиста раскритиковали ее поведение, отметив, что соблюдение правил безопасности на воздушном судне превыше всего.

«Когда вы на борту самолёта, ваши «мне надо», «я хочу», «вы мне должны» отключаются! Вы выполняете требования безопасности авиакомпании, которые написаны кровью! Это вы нарушаете правила, и это вы решили, что вам всё дозволено. Вы человек, как и все мы, у которого есть как права, так и обязанности!» — написал Роман П.

Однако нашлись и те, кто одобрил действия пассажирки. В частности, Наталья Р. отметила, что у неё тоже ранее произошел конфликт со стюардессой, которая фигурирует в истории.

«У нас тоже был инцидент с этой самой стюардессой. Мы летели семьёй с годовалым ребёнком, и я была на восьмом месяце беременности. Общается в надменном тоне, в приказной форме. Мой муж писал жалобу на неё, но, видимо, не вразумило. Такое ощущение, что у нее какая-то ненависть к беременным и мамочкам, возможно, не может иметь детей. Бесплодие нередко встречается у стюардесс», — заключила она.

По поводу произошедшего высказались и медийные личности. Среди них — российский журналист Армен Гаспарян. В своём Twitter он написал:

«Читая про скандал с женой Аршавина, вспомнились его собственные слова после позорного вылета с ЧЕ-2012: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы». И сразу все предельно ясно стало».

Особый резонанс и немалую долю шуток вызвало заявление Аршавиной о том, что она является майором ФСБ. Об этом женщина сообщила сотрудникам авиакомпании. Кроме того, вскоре после конфликта бортпроводнице поступило сообщение с телефона Аршавиной якобы от оперативного сотрудника, в котором он также назвал женщину майором ФСБ и пригрозил стюардессе судом и лишением свободы за жестокое обращение с ребенком.

«Теперь понятно, как Путин жестоко наказал Аршавина за бездарную игру в составе сборной. Женил на майоре ФСБ. Приходит он домой после тренировки, а там майор. Равняйсь! Смирно! Сортир драить шагом марш!» — прокомментировал Андрей Ж.

«‏Майор ФСБ Аршавина выйдет из тени знаменитого мужа и хайпанет сомнительной славы — только ленивый сейчас не обсуждает, как барыню с погонами ФСБ ссадили с борта самолета за хамское поведение», — пишет пользователь Swiss Vatnik.

Блогер Рустем Адагамов отметил в своём Twitter, что компании «Аэрофлот» «таких «майоров ФСБ» надо без сомнений вносить в черный список и на борт больше не брать».

Напомним, 6 января Алису Аршавину с двумя детьми и няней сняли с рейса Москва — Алматы, так как она не соблюдала инструкции бортпроводников. В частности, Аршавина отказалась пристегнуться ремнем безопасности во время взлета, так как ей нужно было сменить подгузник ребенку, и пыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, хотя у той был куплен билет в эконом.

Члены экипажа самолета сначала вынесли устное предупреждение супруге футболиста, после чего последовало письменное. Последнее Аршавина также проигнорировала, из-за чего командир воздушного судна принял решение снять женщину с детьми и няней с рейса.