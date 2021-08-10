Владивосток, 10 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Власти Приморья подписали постановление о временном запрете на проведение охоты в южных муниципалитетах края в связи с шестым Восточным экономическим форумом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 9 августа.

Андрей Шапран ИА REGNUM Охотник готовит гарпун для предстоящей охоты

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Запрет продлится с 1 по 5 сентября. Охотничий сезон будет приостановлен в Артемовском городском округе, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском муниципальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, для охраны общественного порядка в период ВЭФ задействуют более 4 тыс. сотрудников.