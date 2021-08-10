Самара, 10 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения Самарской области привито в регионе. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Сообщается, что всего в регион поступило свыше 984 тысяч доз вакцин от COVID-19. При этом в области привиты почти 80% медицинских работников, более 66% работников сферы образования, порядка 73% госслужащих и 58,9% представителей сферы услуг.

«В Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах уже привито необходимое число жителей для формирования коллективного иммунитета, однако это не значит, что поставки вакцины в эти районы прекратятся. Сейчас доставка вакцины организуется по заявочному принципу согласно объемам поставок», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возросла доля пациентов с COVID-19 средней тяжести.