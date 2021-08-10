Тбилиси, 10 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Система здравоохранения Грузии пока справляется с потоком пациентов с COVID-19, но мест в ковидных госпиталях почти не осталось. Об этом на брифинге 9 августа сообщила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«У нас довольно-таки сложная ситуация как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и в госпитальном секторе, так как возник серьезный дефицит мест в клиниках», — сказала Тикарадзе.

Она уточнила, что пока пациенты не остаются без внимания врачей, но призвала ужесточить карантинные меры. Глава минздрава отметила, что эффект от введения ограничений будет заметен только через 10 — 14 дней после их введения.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге сообщила, что ковидные госпитали в стране заняты на 94%. Мобилизовано 7 тыс. коек, их количество можно увеличить до 8 тыс., но это — предельное количество.

«Мобилизация до 8 тысяч коек — это максимум наших возможностей», — сказала Габуния.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 450 149 носителей коронавируса, из которых 403 762 выздоровели. Скончались 6128 пациентов с COVID-19. Всего в стране под наблюдением медиков остаются 40 233 носителей SARS-CoV-2.