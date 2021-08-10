Симферополь, 10 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В вопросе о признании полуострова Крым российским президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа. Об этом 10 августа заявила член комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская (фракция «Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Bloknot.ru Наталья Поклонская

По словам члена комитета Госдумы, у ней создается впечатление, что Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России, в то время как его задачами являются развитие и национальные интересы Белоруссии.

«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи», — сказала она.

Также Поклонская уточнила, что полуостров Крым, в свою очередь, признает Белоруссию.

«А что касается Белоруссии… на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран… Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ходе своей большой пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов признать Крым российским, когда «последний олигарх в России» будет поставлять туда продукты питания. При этом белорусский лидер добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные Минском документы, включая Будапештскую декларацию.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.