Киев, , 08:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх перед лидером России Владимиром Путиным, заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Зеленский не проводит встречи с Путиным, потому что он «трусоватый» и боится президента России.

«У него какая-то фобия перед Путиным», — сказал Москаль в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что президент Украины вряд ли решится на встречу с Путиным «в Москве и даже в других местах, например, в Ватикане или Вене».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России в ходе очередной прямой линии усомнился в целесообразности встречи с Зеленским, поскольку тот отдал Украину под полное внешнее управление.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», — сказал Владимир Путин.

До этого российский лидер заявлял, что вопросы урегулирования в Донбассе Киеву надо обсуждать с Донецком и Луганском, а он готов говорить о проблемах в двусторонних отношениях.

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