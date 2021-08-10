Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону разработают дорожную карту подготовки к молодёжному первенству Европы по академической гребле. Соответствующее поручение дал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Donland.ru Гребной канал «Дон»

В настоящее время акватория гребного канала соответствует всем критериям международной федерации гребного спорта. Однако предстоит увеличить пространство для работы секретариата, судейской коллегии на финише и комментаторов. Требуется также создание трибуны вместимостью 2 тыс. зрителей, ремонт уже имеющейся.

К августу 2023 года спортивная база и инфраструктура гребного канала «Дон» должны полностью отвечать всем международным требованиям.