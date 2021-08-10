Самара, 10 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 10% инфекционных коек остаются свободными в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Mos.ru Койки

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Сообщается, что в настоящее время в медучреждениях области получают лечение 3402 пациента с COVID-19 и подозрением на него.

«С 18 августа готовится ко вводу в структуру ковидных госпиталей Безенчукская ЦРБ — 100 коек, сейчас прорабатывается маршрутизация пациентов на этот случай», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в регионе увеличилась доля пациентов средней тяжести (около 90,8%). В то время как на минувшей неделе этот показатель составлял 87%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 августа в Самарской области за сутки выявили 465 случаев заражения коронавирусом.