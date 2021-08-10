Чита, 10 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Жителей Забайкалья вновь предупредили об ухудшении паводковой обстановки: уровень большинства рек вновь поднимется на 2−37 сантиметров.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

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Как сообщает пресс-служба правительства региона сл ссылкой на данные Забгидромета, подъем воды на реках Чита и Нерча составит 29−77 см, на реках Каренга у села Усть-Каренга и Витим у села Неляты на 165−238 см.

«Поймы рек Аргунь у городского поселения Молоканка и села Новоцурухайтуй подтоплены на 40−120 см, Онон у сел Нижний Цасучей и Оловянная на 12−38 см, Хойто-Ага у села Хойто-Ага на 19 см, Чита у сел Шишкино и Бургень на 12−76 см, Олекма у села Средняя Олекма на 10 см», — сообщается на сайте. В ближайшие двое суток на большинстве рек края подъем уровней воды продолжится с интенсивностью 10−50 см, вода на поймах сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время наводнений за 2021 год в зоне подтопления оказались 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков, 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов, социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Суммарный ущерб Забайкалью оценивается почти в шесть миллиардов рублей.

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