Чебоксары, 10 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Чувашии 1 сентября планируют открыть новую школу в Моргаушском районе на 108 мест. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер — глава минобразования республики Алла Салаева.

Cap.ru Данные о ходе строительства новой школы в Моргаушском районе Чувашии

В новом учебном году первых учеников должна принять новая школа в селе Кашмаши Моргаушского района. Она рассчитана на 108 учеников и будет филиалом школы в Моргаушах.

«Список из 89 учеников сформирован, набраны 17 педагогов. Готовность объекта с точки зрения строительства составляет 95%. В еженедельном режиме осуществляем контроль, чтобы к 1 сентября школа была открыта», — сообщила Алла Салаева.

По данным министерства образования, на 6 августа освоено 95,5 млн рублей из 147,1 млн рублей, что составляет 65%. Строительные работы должны быть завершены до 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, не все школы и детсады в Чувашии смогут принять детей 1 сентября: проблемными остаются десять объектов, причина — сорванные графики ремонтных работ.

Всего в новом учебном году в Чувашии откроются более 880 учреждений образования, в том числе 410 школ и 328 детских садов.