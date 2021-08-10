Екатеринбург, 10 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Создатель Ирбитского государственного музея изобразительных искусств (Свердловская область), Заслуженный работник культуры РФ Валерий Карпов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Https://irbitgmii.ru/ Валерий Карпов

Карпов возглавлял музей в Ирбите с 1972 по 2020 год.

«Валерий Андреевич был, пожалуй, самым безумным музейщиком Урала, готовым на всё ради создания музеев и спасения художественного наследия», — написал Скробов.

Отметим, именно в Ирбитском музее искусств в своё время нашли подлинники художника Питера Рубенса (картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» и «Положение во гроб»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае скончался советский и российский писатель Виктор Лихоносов.

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