Уфа, 10 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам мошенничества при строительстве детского сада возбуждено в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Резкая вонь коррупции

По версии следствия, в 2019 году при реализации нацпроекта «Демография» управление капитального строительства Башкирии заключило с ООО АСК «Резалит» госконтракт на строительство детского сада в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Следователи считают, что работы на этом объекте были выполнены не полностью, несмотря на это, подрядчик и должностные лица управления капитального строительства республики подписали акты о приемке выполненных работ и их стоимости. В результате была произведена оплата работ в полном объеме.

«В результате неправомерных действий должностных лиц заказчика и подрядчика завышена фактическая стоимость выполненных работ на общую сумму свыше 14,7 млн. рублей, тем самым бюджету государства причинен ущерб на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту мошенничества при строительстве детсада в Балтачевском районе.