Кызыл, 10 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. С мая 2020 года в Туве скончались уже 305 пациентов с COVID-19. В том числе, до 31 декабря 2020 года — 209 человек, с 1 января 2021 года — 96 человек. Об этом 10 августа сообщает республиканское министерство здравоохранения.

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После поступления результатов всех лабораторно-инструментальных исследований в июле текущего года экспертной комиссией установлено всего 58 случаев смерти от основного диагноза COVID-19.

В январе текущего года от новой коронавирусной инфекции умер 21 человек, в феврале — 4, марте — 3, апреле — 3, мае — 1, июне — 5. Из 305 умерших 164 находились в возрасте старше 65 лет, в том числе 65−69 лет — 37, 70−79 лет — 87, 80−89 лет — 34, 90−99 лет — 6.

Из всех умерших 289 человек имели сопутствующие хронические заболевания, нередко по несколько патологий у одного и того же человека. Средний возраст умерших с 1 января 2021 года составил 55,6 лет, 54,2% случаев пришлись на возраст старше 65 лет. От других патологий при сопутствующем COVID-19 за данный период умерло 69 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 9 августа в Туве скончались 34 пациента с COVID-19.

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