Екатеринбург, 10 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга собирается обновить имеющийся троллейбусный парк. Об этом заявил журналистам вице-мэр Алексей Бубнов.

Троллейбус

Как пишет Е1.ru, это предстоит сделать по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». В троллейбусах сейчас у города самая большая потребность. Их парк сильно устарел.

Заявку планируется подать осенью. «Все документы уже готовы, осталась формальность — отправить заявку», — цитирует Бубнова издание.