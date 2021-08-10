Чебоксары, 10 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках ремонтных работ в образовательных учреждениях проблемными остаются десять объекта. Графики ремонта там сорваны, некоторые откроются в октябре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке вице-премьер — министр образования республики Алла Салаева.

Cap.ru Данные министерства образования Чувашии по проблемным объектам

29 июля в Чувашии началась приёмка образовательных учреждений. Комиссии оценят 883 учреждения, в том числе 410 школ и 328 детских садов. Из них в настоящее время приняты 209 образовательных учреждений.

Но не все школы и детсады смогут принять детей 1 сентября, где-то ремонт продлится до октября. Причина — сорванные графики ремонтных работ в десяти учреждениях. Речь идёт о малокармалинской школе Ибресинского района, козловской школе № 3, большесундырской школе Моргаушского района, шимкусской школе Янтиковского района, канашской школе № 9, абашевской школе и детсаде «Родничок» Чебоксарского района, детсаде № 18 в Шумерле, детсадах №№ 1, 2 в Урмарском районе.

«В принципе проблемы и причины у всех одинаковые: некачественная проектно-сметная документация — соответственно, заход на повторную экспертизу, слабый подрядчик, непредвиденные работы, которые стали появляться во время уже проведения ремонтных работ, нехватка у подрядчика рабочих на объекте и как следствие — продление сроков и срывы», — сказала Алла Салаева.

В министерстве образования подчёркивают, что дети во время затянувшегося ремонта в указанных школах будут учиться в соседних учреждениях.

В настоящее время в Чувашии модернизация проводится в 54 школах и 36 детских садах.