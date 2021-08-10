София, 10 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Болгарии за последние сутки санитарные службы выявили 774 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что на 598 больше, чем было выявлено в предшествующий день. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Минздрава страны.

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Заражение коронавирусом подтвердили около 3,3% проведённых тестов на коронавирус. В стране за сутки умерли 23 пациента с диагнозом COVID-19. Число госпитализированных больных возросло до 1140. Хотя-бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,1 млн граждан страны, обе дозы — около 1,04 млн граждан.

По мнению экспертов, столь стремительный (более чем четырёхкратный) рост числа суточных заражений свидетельствует о начале в стране четвёртой волны пандемии. Преодоление уровня в одну тысячу заразившихся в сутки ожидается в стране уже к концу недели.

Напомним, что режим чрезвычайной эпидемической ситуации продлён в Болгарии до конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, допущенные в ходе организации кампании по вакцинации населения Болгарии от COVID-19 ошибки стали причиной гибели примерно 10 тыс. человек.

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