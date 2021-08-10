10 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Резким обострением ситуации в Афганистане озаботились руководители большинства стран региона. В одностороннем порядке или в рамках двусторонних и многосторонних соглашений принимаются активные и превентивные меры по локализации возможных угроз с афганского направления. Пока все сводится к усилению охраны госграниц с Афганистаном, сосредоточению дополнительных воинских контингентов, авиагрупп, проведению учений и маневров.

Станислав Тарасов, , 10:01 — REGNUM



Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из Афганистана поступают тревожные новости. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разворачивает масштабное наступление против правительственных войск, пытаясь установить после овладения значительной частью сельских регионов теперь и контроль над городскими центрами. Американская авиация тем временем нанесла удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Шиберган. В результате погибли свыше 200 боевиков, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, а также транспортных средств.

Это означает, что США изменили свою позицию и утратили возможность выступать в роли посредников между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако двоевластие становится в Афганистане реальным фактором. Руководители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признают Ашрафа Гани президентом, считают его «американской марионеткой», тот отвечает своим оппонентам такой же «любезностью». Это при том, что афганская элита и так всегда была крайне раздробленной по национальному, клановому, племенному и религиозному признакам. Теперь, как предполагают многие эксперты, в Афганистане на какое-то время (от нескольких месяцев до нескольких лет) может реально сохраниться двоевластие, и никто не знает, будет ли вообще когда-нибудь сформировано переходное коалиционное правительство.

Ашраф Гани Mueller .MSC

До недавнего времени расчеты выглядели следующим образом. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут оказывать давление на Кабул с целью достигнуть мирного соглашения с представителями центральных властей при посредничестве США, России, Ирана, других стран. При этом они требуют легализовать свое движение, до окончательного вывода войск США и НАТО из Афганистана признать его как политическую силу и интегрировать во власть и силовые структуры. Теперь Вашингтон из этого процесса выпадает, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не скрывают своих намерений силой взять власть в стране, требуя покинуть Афганистан всех прочих иностранных военных, включая турецкий военный контингент в международном аэропорту Кабула.

Шансов на то, что удастся локализовать конфликт, чтобы исключить новую волну насилия, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры, становится все меньше и меньше. Многие полагают, что вряд ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в случае насильственного захвата ими власти могут получить международное признание и добиться исключения из списков террористических организаций со стороны США, НАТО, России, других стран, а также ООН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Индии, что «Афганистан станет государством-изгоем, если у власти будет правительство, совершающее зверства против собственного народа». По его словам, «мы видели сообщения о зверствах, совершаемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах, которые находятся под их контролем, и это вызывает глубокую тревогу и плохо говорит о намерениях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении страны в целом».

Госсекретарь США Энтони Блинкен Facebook.com/ Antony John Blinken

То, что Блинкен уже публично допускает захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти, не внушает оптимизма. Таким образом, можно констатировать, что в Афганистане на какое-то время (от нескольких месяцев до нескольких лет) может сохраниться реально складывающееся двоевластие или будет создано новое переходное коалиционное правительство с участием представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Опасность и в том, что на практике станет формироваться режим, построенный исключительно по этническому признаку. Напомним, что Гани (из пуштунского племени гильзай) пришел к власти под лозунгом восстановления равновесия между национальными меньшинствами и пуштунами. С этим связана идея переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также соглашение с одним из видных пуштунских деятелей Хекматиаром.

Странно продолжать говорить на этом фоне о мирном процессе, однако Кабул и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают делать заявления о готовности к мирному урегулированию, а международное сообщество не устает повторять, что переговоры являются единственным способом решения конфликта. При этом такая риторика не сопровождается готовностью пойти на уступки сторонами, которые выдвигают условия, изначально неприемлемые для контрагента. Кстати, Кабул, в отличие от всех остальных, все же представил свой поэтапный план выхода из кризиса. Однако он настаивает на сохранении республиканского строя, выборах и других условиях, которые неприемлемы уже для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если эти противоречия не будут преодолены, формирование переходного правительства не решит проблему, а лишь уберет Гани от власти.

Боевики bluuurgh

По мнению экспертов, «сдвинуть мирный процесс с мертвой точки и изменить баланс на переговорах могло бы появление третьей стороны, например, единого фронта против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) типа «Северный альянс — 2», который консолидировал бы военное сопротивление и придал бы ему политический вес, выйдя на переговоры в качестве отдельного игрока. Но пока такой «третьей силы» не появилось и Гани пытается собрать вокруг себя афганскую политическую элиту. Он намеревается сформировать новый Госсовет по примирению, но не смог договориться с политиками даже о полномочиях нового органа. Тем временем резким обострением ситуации в Афганистане и возможными негативными последствиями для себя озаботились руководители большинства стран региона.

В одностороннем порядке или в рамках двусторонних и многосторонних соглашений принимаются активные и превентивные меры по локализации возможных угроз с афганского направления. Пока все сводится к усилению охраны границ с Афганистаном, сосредоточению дополнительных воинских контингентов, авиагрупп, проведению учений и маневров. Страны — участницы ШОС провели в Душанбе встречу на уровне МИД, выслушали озабоченности коллег из Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, обсудили свои возможные действия на афганской границе. Но Москва, руководство ШОС и ОДКБ подчеркивают, что любая военная помощь правительству Афганистана возможна лишь в случае прямых угроз национальной безопасности сопредельных государств.

В теории все понимают, что афганцы сами должны договариваться и решать свои внутренние дела, в стабильности ситуации в этой стране должны быть больше заинтересованы ее региональные соседи (Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция, Узбекистан и другие). А что будет на практике, ведь об угрозе возобновления гражданской войны в Афганистане со всеми вытекающими негативными последствиями говорил в Москве на Международной конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу? Он призвал задействовать возможности ОДКБ и ШОС, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран, иначе, по его мнению, «развязать афганский узел будет невозможно».