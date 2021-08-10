Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение ближайших трёх дней будут лить дожди и усилится ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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Согласно прогнозу синоптиков, с 10 по 12 августа местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, грозовые ливни, возможен град. Ветер усилится до 23 метров в секунду.

Спасатели напоминают о соблюдении всех мер предосторожности в непогоду.