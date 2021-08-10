Кызыл, 10 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 августа 2021 года, по итогам последнего заседания комиссии по установлению причин смертности с 1 января от COVID-19 скончались 96 человек (+34 за минувшие сутки).

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Общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 8135, причём 125 из них обнаружили только за минувшие сутки.

В стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1194 больных, в тяжелом состоянии находятся 257 человек, в средней степени тяжести — 937. Госпитализировано за сутки — 80, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 70.

К аппаратам ИВЛ подключено 36 больных, в том числе к инвазивному — 6, к неинвазивному — 30. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 87, стационарное — 908 человек, в том числе 10 детей, от 65 и старше — 192.

Свободный коечный фонд составляет 34,2% из 1815 инфекционных коек.

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