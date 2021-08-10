Абакан, 10 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии выявлено 14 475 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 10 августа в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 169 случаев COVID-19, выздоровели 494 человека. Общее число выздоровевших с начала года — 13 927 человек.

На сегодняшний день в республике амбулаторное лечение проходят 6243 ковид-пациента, в стационарах находятся 1105 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Хакасии был выявлен 171 носитель коронавируса, выздоровели 33 человека.