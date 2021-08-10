Москва, 10 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Токио показывали только отрицательные результаты тестов на допинг. Об этом 10 августа сообщил главный врач сборной России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

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«Все допинг-пробы, которые были взяты, — отрицательные», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Жолинского, пробы у атлетов брались ежедневно, и они должны были постоянно информировать о своем местонахождении.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Международный олимпийский комитет не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Российская команда на летних Олимпийских играх в Токио завоевала 71 медаль и заняла третье место в общем медальном зачете.