Владивосток, , 07:48 — REGNUM Губернатор Олег Кожемяко подписал 9 августа закон «О молодёжной политике в Приморском крае» — впервые закреплён на законодательном уровне межведомственный характер работы со школьниками, студентами и теми, кто начинает свою трудовую деятельность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Творческая молодежь

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«Впервые на законодательном уровне появляются положения о создании молодежной инфраструктуры, организации деятельности специалистов по делам молодёжи. Документ закрепляет возможность участия студентов в социально-экономической и общественно-политической жизни края, решении задач и реализации национальных проектов совместно с органами исполнительной власти региона на оплачиваемой основе», — пояснили в правительстве Приморья.

Отмечается, что законом предусмотрены уже действующие меры поддержки молодых специалистов и молодежных общественных объединений в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, российские студенты находятся на низком уровне вовлечённости в предпринимательскую сферу, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина.