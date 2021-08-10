Екатеринбург, 10 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области жестоко избили в городе Сочи. Об этом пишут уральские СМИ.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избили и пошли дальше

По данным Е1.ru, 43-летнюю женщину избил сын владельца квартиры, в которой она проживала. Её нашли на улице в микрорайоне Бытха. Очевидцы обнаружили, что у пострадавшей выбиты зубы, вырваны волосы и разбито лицо.

Неравнодушные граждане нашли ей временное жильё и разыскивают знакомых и родственников. А полиция ищет нападавшего.