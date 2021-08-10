Чита, 10 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 291, причём 253 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 2487 пациентов (+222 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1234 человека (+6 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 115 находятся в тяжёлом состоянии (-26 за минувшие сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за минувшие сутки).

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