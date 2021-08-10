Красноярск, 10 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. По состоянию на 9 августа в Красноярском крае задымление наблюдалось в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в краевом ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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По данным ведомства, смог в регионе возник из-за лесных пожаров, действующих в Якутии, Иркутской области и на севере Красноярского края. По информации синоптиков, в ближайшие дни сильного ветра не будет. Это может поспособствовать распространению задымления в крае.

Роспотребнадзор ежесуточно проводит мониторинг на содержание вредных загрязняющих веществ в воздухе.

Ссылаясь на краевой минлесхоз, в МЧС уточнили, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 7894 га. В северных территориях Красноярского края действует особый противопожарный режим. В Эвенкийском и Ирбейском районах действует режим ЧС в лесах.

Добавим, МЧС информирует жителей Красноярска о задымлённости с помощью мобильного комплекса информирования населения (МКИОН). Он будет работать все дни, пока в городе стоит смог.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на вечер 8 августа дымом было окутано 954 населённых пункта в 41 муниципальном образовании края.