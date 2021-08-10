Чебоксары, 10 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году за счёт федерального бюджета могут быть капитально отремонтированы 15 школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке вице-премьер — министр образования республики Алла Салаева, отчитываясь о ходе ремонта образовательных учреждений.

Cap.ru 2020 год. Ремонт школы в Вурнарском районе Чувашии

Глава ведомства, говоря о модернизации школ, особое внимание уделила федеральному проекту по капремонту школ на 2022 — 2026 годы.

«Есть резерв, который запланирован со стороны Министерства просвещения на 15 школ, ориентировочно для нас зарезервировано 700 млн рублей на следующий год. Это работы в соответствии со стандартами, которые мы ждём от Минстроя России, будут касаться только капитального ремонта, аварийного», — сказала Алла Салаева, приведя в качестве примера школу № 9 в Канаше, где один из корпусов является аварийным.

По словам министра, в настоящее время из 15 школ проектно-сметная документация готова по 11 школам, срок подачи документов в федеральный центр завершается 1 октября.

Алла Салаева отметил, что при подготовке документации нужно «учитывать весь опыт, с которым мы столкнулись сейчас»:

«Это по непредвиденным работам, которые стали всплывать в проектно-сметной документации, по дополнительным объёмам».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил правительству и партии вместе с регионами разработать программу капитального ремонта школ на 2022 — 2026 годы. В неё, в первую очередь, войдут сельские школы.