Иркутск, 10 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Приангарье продолжает ставить рекорды по смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба на 10 августа, число умерших пациентов достигло 4098 человек, причём 32 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Кладбище

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 89 806 человек (+398 за минувшие сутки).

Госпитализированы 4039 (-177 за минувшие сутки). Выздоровели 76 373 пациента (+223 за минувшие сутки).

Ещё 396 пациентов (+2 за минувшие сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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