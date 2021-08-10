Казань, 10 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрированы четыре новых летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 10 августа 637 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами заболевания стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 65 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 9 августа лабораторно были подтверждены 24 387 случаев инфицирования коронавирусом.

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