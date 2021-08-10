Владивосток, 10 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке за прошедшую неделю, со 2 по 8 августа, упали оптовые цены на мороженую рыбу. Самое значительное снижение цены произошло на горбушу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе Росрыболовства.

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Горбуша упала в цене на 19,5%, до 165 рублей за кг.

Также подешевела сельдь тихоокеанская на 3,3%, до 58 рублей за кг. Цены на минтай опустились на 4,1%, до 70 рублей за кг, на камбалу — на 3,1%, до 63 рублей за кг. Менее всего подешевела треска тихоокеанская — на 1,8%, до 160 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области вылов лососей уже составил более 8,7 тыс. тонн, или 73% от выделенных объёмов, горбуши — более 8 тыс. тонн (85% от выделенного объема), кеты — 430 тонн (23%), нерки — 9,2 тонны (46%) и гольца — 174 тонны (43%).