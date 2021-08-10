Киев, 10 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский боится президента России Владимира Путина, поэтому избегает встречи с ним. Об этом 9 августа заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский Путина боится, он туда (в Москву — ред.) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

По словам Москаля, президент Украины не решится встретиться с российским лидером даже в других местах, например в Вене или Ватикане.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным для установления долговременного режима тишины в Донбассе.

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30 июня президент России в ходе очередной прямой линии усомнился в целесообразности встречи с Зеленским, поскольку тот отдал Украину под полное внешнее управление.