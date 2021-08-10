Кемерово, 10 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 августа, за прошедшие сутки выявлено 193 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 194 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 37, Новокузнецк — 35, Прокопьевск — 19, Междуреченск — 19, Юрга — 11, Белово — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Киселевск — семь, Мыски — шесть, Осинники — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Новокузнецкий МР — пять, Калтан — четыре, Полысаево — четыре, Краснобродский — три, Тайга — три, Беловский МР — три, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Березовский — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Таштагольский МР — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время пять пациентов скончались, среди них подросток 2005 года рождения — у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Отмечается, что болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и ожирения. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.

За это же время 196 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 48 048 случаев заражения коронавирусом, 45 120 человек выздоровели, 1029 пациентов скончались.