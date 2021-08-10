Пермь, 10 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Перми отменили приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Такое решение принял Центральный окружной военный суд.

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Информация о решении размещена в картотеке на сайте органа. Дело направлено в нижестоящий суд на повторное рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, силовика задержали в сентябре 2020 года за насилие над ребёнком. В апреле суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.