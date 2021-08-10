Тюмень, 10 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Тюменцы привезли ванну с грязной и зловонной водой к зданию региональной думы. Видео с акцией размещено в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

Www.instagram.com/ed_fil/ Цитата видео

Среди участников акции замечен скандальный местный блогер Эдуард Филиппов, который обратился к депутатам Тюменской областной думы с призывом обратить внимание на проблему некачественной воды в столице региона.

«Тюменская областная дума, услышьте пожалуйста голос простого народа. Примите пожалуйста какие-нибудь меры по поводу воды в нашем городе! Сегодня мы привезли ванну наполненной той самой грязной и с запахом водой к зданию Тюменской областной думы для того, чтобы привлечь внимание к проблеме нашей воды!» — заявил Филиппов.

Ролик за день набрал 32 тысячи просмотров и массу комментариев в интернете. Тюменцы из различных районов города поддерживают акционистов, сообщая о резком запахе воды. Однако заметили, что один из участников акции выдвинулся кандидатом в депутаты.

Примечательно, что акция прошла накануне пуска второй очереди Велижанских водоочистных сооружений. На данный момент, по сообщению пресс-службы «Росводоканала Тюмень», проводится наладка оборудования.

«Основной источник запаха — это сооружения механической очистки стоков. Приёмная камера, решётки и песколовки уже оснащены устройствами, препятствующими распространению неприятных запахов. После того, как полностью закроем первичные отстойники, основные источники запахов будут герметизированы», — сообщил начальник цеха очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.