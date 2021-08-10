Якутск, 10 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. «Единая Россия» тоже могла бы заработать себе проценты на выборах с помощью малых партий. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 августа политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что если бы ЕР перетягивала к себе представителей других партий, то могла бы усилить свой результат на выборах.

Kamgov.ru На выборах

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«Но, возможно, ЕР устранит малые партии, чтобы они не мешали, играя на её поле. Ведь их совокупный результат оттягивает солидный процент у ЕР», — констатировал эксперт, отметив, что у остальных партий есть свой стабильный электорат, который они собирают от выборов к выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, горящие леса Якутии снижают рейтинг власти и шансы кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, отметил Андрей Данилов. По его мнению, на выборах ЕР вряд ли удастся без массовой мобилизации избирателей победить честно. Причина тому — шквал критики, которую обрушили жители республики на главу региона и «паровоза» ЕР Айсена Николаева.