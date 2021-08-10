Барнаул, 10 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Люди сейчас экономят не только на похоронах — практически на всём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя данные статистики об увеличении смертности и совсем скромных на этом фоне доходах ритуальных служб, она пояснила:

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«Прямых обращений о сложностях оплаты ритуальных услуг не поступало. Но думаю, что это связано с тем, что смерть близкого человека — это сильный эмоциональный удар, при котором деньги в большинстве случаев не имеют значения. Человек отдаст последнее, чтобы исполнить святой долг — захоронить близкого.

Тем не менее, по моему мнению, люди стали больше экономить на всем, на чем это возможно, так как роста доходов нет, а реальная инфляция очень высока. Растут цены на продукты, коммуналку, жильё. Поэтому уверена, что и на ритуальных услугах люди стали экономить.

Поступали сообщения, что сложно съездить к местам захоронения близких. Также есть жалобы на закрытие отделений патологоанатомических экспертиз и людям приходится возить тела умерших на значительные расстояния».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что жители России стали экономить на погребальных услугах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.

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