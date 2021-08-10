Тайбэй, 10 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Экспорт Тайваня в июле вырос на 34,7% в годовом выражении и достиг $37,95 млрд, установив новый месячный максимум за всю историю острова. Об этом со ссылкой на официальную статистику 10 августа сообщает газета Taipei Times.

Тайвань

Наибольший прирост экспортных поставок обеспечил европейский рынок — на 64%, что объясняется возросшим спросом на высокотехнологичную продукцию. В лидерах сбыта — микросхемы, электронные компоненты и оптика для смартфонов, а также жидкокристаллические дисплеи. Также выросли поставки продукции и других, «классических» отраслей, таких как металлургия и химическая промышленность.

По данным статистики, объём экспорта Тайваня за первые семь месяцев 2021 года вырос на 31,5% в годовом выражении — до $244,87 млрд.

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