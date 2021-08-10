Москва, 10 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Предложенное президентом Белоруссии Александром Лукашенко условие для признанная Крыма российским назвал недальновидным журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. Об этом он 9 августа написал в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

«Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно», — объяснил российский журналист.

По его мнению, в России не существует олигархов в понимании 1990-х годов, а заявление Лукашенко скорее отдаёт эхом «многовекторности».

Ранее президент Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда «последний олигарх России начнёт поставлять туда продукцию». В этом случае, по словам белорусского лидера, он сможет переступить через Будапештский меморандум, который ограничивает его сейчас.