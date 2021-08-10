Владивосток, 10 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Приморье 1122 из 1727 социально значимых объектов подготовлены к отопительному сезону — работы предстоит завершить до конца сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

Отопление

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Коммунальщики занимаются ремонтом, регулировкой, промывкой и опрессовкой внутренних и наружных инженерных систем на объектах.

«В ряде муниципальных образований готовность к зиме уже приближается к 100%. В их числе — Арсеньев, Артем, Дальнереченск, Кавалеровский, Пограничный, Партизанский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский районы», — сказали в министерстве ЖКХ региона.

Общая готовность жилищно-коммунального комплекса Приморья на 9 августа составляет 60% — основные силы сосредоточены на ремонте теплотрасс, оборудования котельных и бойлерных. Тепловое хозяйство Приморья подготовлено на 78%.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети жилищного фонда Санкт-Петербурга подготовлено к новому отопительному сезону.