Биробиджан, 10 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области погибли от COVID-19 ещё 17 человек. Общее число жертв вируса достигло 232, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в оперативном штабе Еврейской автономии по коронавирусу.

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Заразились за трое суток 158 человек, количество инфицированных за время пандемии — 6163. Сейчас с вирусом борются 1182 человека, из них 217 госпитализированы. Пневмония выявлена у 287 пациентов. Ковидные госпитали ЕАО заполнены на 98,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии крайне напряжённая обстановка по COVID-19. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре.