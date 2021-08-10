Улан-Удэ, 10 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. За парты школ Улан-Удэ в этом году сядут около 65 тысяч детей, более 7 тысяч из них — первоклассники. Об этом сообщает мэрия города.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Уточняется, что линейки 1 сентября в школах пройдут на открытом воздухе. Также рекомендовано проведение праздничных мероприятий с участием классов в пределах одной параллели. Допускается участие родителей при соблюдении безопасной дистанции и использовании средства индивидуальной защиты.

«Необходимо строгое соблюдение всех профилактических и противоэпидемиологических мер», — подчеркнула председатель комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова.

Напомним, что в прошлом году торжественная линейка 1 сентября из-за коронавируса проводилась только для первых и 11-х классов.