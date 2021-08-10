Омск, 10 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, ветеран труда Пётр Насыро скончался 8 августа в Омске на 95-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Власти Омска выразили соболезнования родным и близким ветерана.

Пётр Насыро родился 27 ноября 1926 года в деревне Стародубка Калачинского района. В армию был призван в 1943 году. В 1944 году участвовал в операции по освобождению Белоруссии «Багратион». Воевал в Польше, Прибалтике, Восточной Пруссии. Был тяжело ранен. После выздоровления Насыро направили в Узбекистан, там он и встретил Победу.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

В мирное время окончил Московский учебно-строительный комбинат. Принимал участие в возведении значимых объектов в Омске и Омской области.

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