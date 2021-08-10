Вашингтон, 10 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отверг существующее представление о том, что Соединенные Штаты находятся в упадке. Выступая в Университете Мэриленда 9 августа, он заявил, что его страна является «по-прежнему сильной», написала газета The Washington Post.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Ни для кого из нас не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что США находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство, — сказал глава Госдепа. — Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной».

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Блинкен добавил, что лучший способ противостоять подобным доводам — инвестировать в американскую инфраструктуру.

Напомним, экономический план развития, рассматриваемый сейчас в Конгрессе США, предусматривает вливания около $1 трлн в развитие инфраструктуры США, из которых федеральное правительство планирует выделить $550 млрд в течение пяти лет. Этот план в Вашингтоне рассматривают как возможность для повышения конкурентоспособности американской экономики.