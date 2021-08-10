Якутск, 10 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии от перекинувшегося на населённый пункт лесного пожара погибли и пострадали домашние животные. В село отправлены пять ветеринаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в оперативном штабе республики.

(сс) skeeze Лесной пожар

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С собой ветврачи взяли медикаменты для пострадавших животных. Им будет оказана помощь, хозяева будут проинструктированы, как ухаживать за ними.

«Животных погибших много, кролики, курицы, кошки, собаки на цепях. Есть и те, кого успели хозяева спасти, самовыгульные или снятые с цепей», — описала ситуацию в своём Instagram волонтёр Злата Сычёва.

Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюель перекинулся огонь лесного пожара, сгорел 31 дом.