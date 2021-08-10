Назаровский район, Красноярский край, 10 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве и разбойном нападении на 85-летнего ветерана труда в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, преступление было совершено более трёх лет назад.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Расследование уголовного дела в отношении двоих ранее судимых жителей Назаровского района (46 лет и 37 лет) завершено. Они обвиняются в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 октября 2017 года мужчины на автомобиле подъехали к дому 85-летнего ветерана труда в одном из сёл Назаровского района. Проникнув на территорию домовладения, злоумышленники напали на мужчину, избили его и задушили. После этого они завладели имуществом потерпевшего.

Тело ветерана труда нашли в доме спустя сутки после убийства. Установить преступников по горячим следам не получилось. Найти и задержать злоумышленников удалось благодаря совместной работе следователей, полицейских и криминалистов.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту разбойного нападения на подростка.

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