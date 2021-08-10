Улан-Удэ, 10 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга на утро сегодня, 10 августа, составляет 212 см. Рост за сутки — 4 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Zverkov Река Селенга

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«Уровень воды в Уде — 149 см (минус 3 см за сутки). До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: В Селенге — не менее 230 см, критическая отметка — 330 см. На реке Уда — 230 см, критическая отметка — 400 см», — уточнили в мэрии.

Отметим, что в Улан-Удэ из-за многоводного периода существует риск подтоплений микрорайонов.