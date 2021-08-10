Якутск, 10 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом жителей Якутии за сутки выросло на 139 человек (днём ранее — 136). Больше всего заболевших выявлено в Якутске — 69, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в оперативном штабе республики.

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По данным сайта стопкоронавирус. рф, с 8 по 9 августа в республике от COVID-19 погибли четыре человека. Всего инфекция унесла жизни 928 якутян, заразились COVID-19 — 45 878.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина обратилась к волонтёрам, которые хотят помочь в тушении лесных пожаров, с просьбой вакцинироваться от COVID-19. Цель этой инициативы — обезопасить себя и жителей отдалённых территорий от потенциального заражения коронавирусом.