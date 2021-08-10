Благовещенск, 10 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Приамурье разница между зарплатами самых высокооплачиваемых специалистов и низкооплачиваемых достигла 9,7 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Читайте также: В Архангельской области инфляция «съела» рост зарплаты

Самые низкие заработки в Амурской области составляют 15,6 тыс. рублей, а самые высокие 151,1 тыс. рублей.

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Исследованием было охвачено 104,6 тыс. организаций всех видов экономической деятельности и форм собственности. Они предоставляли информацию о дифференциации зарплат за апрель 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рост зарплат в Архангельской области «съедает» инфляция. Об этом говорят сведения, опубликованные на официальном сайте Архстата.